Приставам пришлось решать спор соседей о ванной, установленной на кухне

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Судебные приставы Калининского района Санкт-Петербурга завершили исполнительное производство в необычном соседском споре. Решением суда жильцы многоквартирного дома были обязаны демонтировать ванну, незаконно установленную на кухне их квартиры.

Конфликт начался еще в 2021 году, когда 61-летний житель дома обратился в суд после протечки в его квартире. Причиной оказался засор внутриквартирной канализации, вызванный сбросом критического объема воды из кухонной ванны соседей, проживающих этажом выше.

Строительно-техническая экспертиза подтвердила, что установка сантехники не соответствует нормам и нарушает права жильца нижерасположенной квартиры, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Суд постановил демонтировать ванну и выплатить пострадавшему соседу почти 100 тысяч рублей в счет компенсации ущерба. После возбуждения исполнительного производства и применения штрафных санкций в виде исполнительского сбора по 5 тысяч рублей с каждого из четырех собственников квартиры, решение было выполнено. Должники предоставили документы о демонтаже и квитанции об оплате ущерба, после чего производство было закрыто.

Наука

Компьютерная модель объяснила аномальный хвост межзвездного объекта

Исследователи представили новую компьютерную модель поведения межзвездного объекта 3I/ATLAS. Согласно ей, аномальный антихвост объекта, всегда направленный к Солнцу, может быть частью системы сканирования нашей планетарной системы.Суть гипотезыВ отличие от обычных комет, чей пылевой хвост всегда отклоняется давлением солнечного излучения, антихвост 3I/ATLAS устойчиво направлен к звезде. Авторы модели, чьи идеи распространяются в социальных сетях, видят в этом логику. Они предполагают, что такая ориентация позволяет вести максимально эффективное наблюдение за планетами, используя подсветку Солнцем, гравитационное линзирование и занимая выгодную орбитальную позицию для сбора данных.Контекст и реакция научного сообществаНапомним, объект 3I/ATLAS, открытый в июле 2025 года, с момента обнаружения вызывает споры. Ученые, такие как астрофизик Ави Лёб, указывают на его нестандартную динамику и структуру, допуская искусственное происхождение. После сближения с Землей в...
Новости

Судебные приставы прибыли в квартиру Ларисы Долиной для исполнения решения суда

Утром 19 января в центр Москвы, в Ксеньинский переулок, прибыл автомобиль Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение певицы Ларисы Долиной, приставы вышли из микроавтобуса с соответствующей надписью и направились в подъезд, где расположена спорная квартира артистки.Представитель певицы Сергей Пухов отказался комментировать данную информацию, заявив, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о визите приставов.Напомним, Главное управление ФССП по Москве ранее подтвердило возбуждение исполнительного производства в отношении Долиной. Основанием для этого стало окончательное судебное решение по многомесячному конфликту вокруг квартиры.Еще в августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина, по ее утверждению, стала жертвой телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, и под их влиянием продала свою квартиру.Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной, что...
