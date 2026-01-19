Приставам пришлось решать спор соседей о ванной, установленной на кухне

Судебные приставы Калининского района Санкт-Петербурга завершили исполнительное производство в необычном соседском споре. Решением суда жильцы многоквартирного дома были обязаны демонтировать ванну, незаконно установленную на кухне их квартиры.

Конфликт начался еще в 2021 году, когда 61-летний житель дома обратился в суд после протечки в его квартире. Причиной оказался засор внутриквартирной канализации, вызванный сбросом критического объема воды из кухонной ванны соседей, проживающих этажом выше.

Строительно-техническая экспертиза подтвердила, что установка сантехники не соответствует нормам и нарушает права жильца нижерасположенной квартиры, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Суд постановил демонтировать ванну и выплатить пострадавшему соседу почти 100 тысяч рублей в счет компенсации ущерба. После возбуждения исполнительного производства и применения штрафных санкций в виде исполнительского сбора по 5 тысяч рублей с каждого из четырех собственников квартиры, решение было выполнено. Должники предоставили документы о демонтаже и квитанции об оплате ущерба, после чего производство было закрыто.