Наука

Компьютерная модель объяснила аномальный хвост межзвездного объекта

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Исследователи представили новую компьютерную модель поведения межзвездного объекта 3I/ATLAS. Согласно ей, аномальный антихвост объекта, всегда направленный к Солнцу, может быть частью системы сканирования нашей планетарной системы.

Суть гипотезы

В отличие от обычных комет, чей пылевой хвост всегда отклоняется давлением солнечного излучения, антихвост 3I/ATLAS устойчиво направлен к звезде. Авторы модели, чьи идеи распространяются в социальных сетях, видят в этом логику. Они предполагают, что такая ориентация позволяет вести максимально эффективное наблюдение за планетами, используя подсветку Солнцем, гравитационное линзирование и занимая выгодную орбитальную позицию для сбора данных.

Контекст и реакция научного сообщества

Напомним, объект 3I/ATLAS, открытый в июле 2025 года, с момента обнаружения вызывает споры. Ученые, такие как астрофизик Ави Лёб, указывают на его нестандартную динамику и структуру, допуская искусственное происхождение. После сближения с Землей в декабре 2025 года объект направился к системе Юпитера. Ряд экспертов, включая американского ученого «Злого астронавта», предполагают, что после гравитационных маневров у планет-гигантов он может вернуться к внутренней части Солнечной системы.

Связь с другими событиями

Данная дискуссия происходит на фоне повышенного внимания к теме НЛО. Как ранее сообщали СМИ, ожидается, что бывший президент США Дональд Трамп может сделать важное заявление о контактах с неопознанными объектами. Хотя эти события напрямую не связаны, они формируют общий информационный фон, подогревающий интерес к аномалиям вроде 3I/ATLAS.

Следует отметить, что представленная модель и выводы являются частной гипотезой, распространяемой через социальные сети, и пока не получили подтверждения в рецензируемых научных изданиях. Однако она наглядно демонстрирует, как необъяснимые с точки зрения классической астрономии аномалии порождают смелые теории, требующие дальнейшей тщательной проверки.

