Суд поддержал УФАС Петербурга в деле с ТСЖ «Рубинштейна 27»

Доводы Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в деле с ТСЖ «Рубинштейна 27» поддержаны судами двух инстанций.

Ранее в Управление обратился гражданин с жалобой на товарищество собственников жилья. В ходе проверки Санкт-Петербургское УФАС установило, что ТСЖ «Рубинштейна 27» отключило объект заявителя от электроснабжения путем демонтажа кабеля от прибора учета.

Также было установлено, что товарищество, как собственник объекта электросетевого хозяйства, через которое опосредованно присоединено энергопринимающее устройство заявителя, не вправе препятствовать перетоку электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Петербургу.

Управление привлекло общество к административной ответственности за нарушение пункта 6 Правил недискриминационного доступа и выдало предписание об устранении допущенных нарушений.

ТСЖ «Рубинштейна 27» не согласилось с решением и обжаловало его в суде. Однако суды двух инстанций поддержали выводы и действия Санкт-Петербургского УФАС.