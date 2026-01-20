Вторник, 20 января 2026
$77.83 €90.54 ¥11.15
-2.2 C
Санкт-Петербург
Новости

По делу продюсера «Ласкового мая» расследуют два эпизода мошенничества

Михаил Яковлев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Андрей Разин"

Правоохранительные органы расследуют два эпизода в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным собеседника агентства, речь идет об эпизоде с присвоением лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен «Ласкового мая», а также о недавно появившемся эпизоде мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым, пишет ТАСС.

Изначально дело возбудили в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением Кузнецова. Вдова поэта признана потерпевшей по делу.

По версии следствия, продюсер длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Экспертиза установила материальный ущерб в размере около 500 миллионов рублей, но эта сумма может быть скорректирована.

О появлении в деле нового эпизода, касающегося фальсификации договора с Шатуновым, сообщалось в конце прошлого года. Представители семьи Шатунова уточнили, что следствие пока не сообщало адвокатам вдовы и детей солиста о признании их потерпевшей стороной в рамках расследования второго эпизода.

Продюсеру «Ласкового мая» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, и он объявлен в межгосударственный и международный розыск.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что Разин скрылся от следствия на территории США и не намерен возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У него, помимо российского, есть гражданство Турции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

«Главстрой Санкт-Петербург» начал заселение двух корпусов в ЖК «Юнтолово»

В Санкт-Петербурге в Приморском районе состоялся ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, которые относятся к седьмой очереди жилого комплекса «Юнтолово». Соответствующее разрешение выдала Служба государственного строительного надзора города 18 декабря 2025 года. Первые новоселы получили свои ключи уже на следующий день. Как сообщает пресс-служба компании-застройщика «Главстрой Санкт-Петербург», в сданных корпусах №3 и №4, расположенных на Ивинской улице, реализовано 398 квартир с отделкой. Процесс выдачи ключей стартовал сразу после получения официальных документов, и уже в первые три дня новоселье отпраздновали более 100 семей.Одновременно в квартале продолжаются работы по возведению социальных объектов: в высокой строительной готовности находится поликлиника, а до завершения текущего года ожидается ввод в эксплуатацию четвертого детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников. Жилой комплекс «Юнтолово» представляет собой масштабный проект, в рамках которого планируется возведение 2,2 млн квадратных метров недвижимости. Пять...
Читать далее
Наука

Компьютерная модель объяснила аномальный хвост межзвездного объекта

Исследователи представили новую компьютерную модель поведения межзвездного объекта 3I/ATLAS. Согласно ей, аномальный антихвост объекта, всегда направленный к Солнцу, может быть частью системы сканирования нашей планетарной системы.Суть гипотезыВ отличие от обычных комет, чей пылевой хвост всегда отклоняется давлением солнечного излучения, антихвост 3I/ATLAS устойчиво направлен к звезде. Авторы модели, чьи идеи распространяются в социальных сетях, видят в этом логику. Они предполагают, что такая ориентация позволяет вести максимально эффективное наблюдение за планетами, используя подсветку Солнцем, гравитационное линзирование и занимая выгодную орбитальную позицию для сбора данных.Контекст и реакция научного сообществаНапомним, объект 3I/ATLAS, открытый в июле 2025 года, с момента обнаружения вызывает споры. Ученые, такие как астрофизик Ави Лёб, указывают на его нестандартную динамику и структуру, допуская искусственное происхождение. После сближения с Землей в...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть дети полиция суд погода Россия петербург метро мигранты владимир путин алкоголь жкх закон деньги ученые мчс Госдума эвакуация скандал долги Китай парковки шоу-бизнес спасатели транспорт приставы выплаты фигурное катание законопроект космос ксения собчак кирилл поляков алименты медицина коммунальная авария звезды певица уфас блогер королевская семья солнце сестрорецк президент машины

Новости дня

Деньги

Петербург возглавил рейтинг сборов курортного налога

Новости

Лариса Долина может потратить 50 млн рублей на ликвидацию самодельного пруда

Новости

В Петербурге началась магнитная буря уровня G4.7 из 5 возможных

Новости

Суд поддержал УФАС Петербурга в деле с ТСЖ «Рубинштейна 27»

Новости

Тоннелепроходческому щиту «Надежда» осталось пройти 400 колец до цели

Новости

Больше 60 лет назад сотни рыбаков погибли во время шторма в Беринговом море

Наука

Компьютерная модель объяснила аномальный хвост межзвездного объекта

Новости

Жителя России будут бесплатно пересаживать почку по ОМС

Новости

Устные договоренности об алиментах опасны для прав детей

Новости

Приставам пришлось решать спор соседей о ванной, установленной на кухне

Новости

Крещенские купания прошли в Петербурге и Ленобласти

Наука

Гигантский железный стержень в сердце Туманности Кольцо озадачил ученых

Новости

Юрист предложил выдавать молодым семьям соцжилье с правом выкупа через 10-15 лет

Новости

МЧС Петербурга предупреждает о тумане в первый день недели

Новости

Недавно родившая Трусова планирует вернуться в соревновательный спорт

Новости

Президент Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение

Новости

Квартира Ларисы Долиной в Хамовниках официально передана Полине Лурье

Новости

Директор Ларисы Долиной не знает, когда артистка вернется в Россию

Новости

Поступок Уильяма во время возвращения Гарри показал «установленные границы»

Новости

Настоятель Князь-Владимирского собора назвал суть праздника Крещения

Новости

На Калининской овощебазе в Петербурге мигранты пытались сбежать от полиции

Наука

Телескоп «Хаббл» зафиксировал очередные аномалии в поведении кометы 3I/ATLAS

Новости

Лерчек прибыла в суд по делу о выводе 251 млн рублей за рубеж после операции

Новости

Смольный выделит 32 млрд рублей на обновление транспорта в Петербурге

Ленинградская область

В Ленобласти ликвидирован крупный подпольный цех по производству алкоголя

Новости

В Общественной палате предложили продлить работу детских садов до восьми вечера

Новости

На линии в Сестрорецк запустили новый отечественный электропоезд

Новости

КНР вводит контроль за утилизацией аккумуляторов электромобилей с 2026 года

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb