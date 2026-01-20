По делу продюсера «Ласкового мая» расследуют два эпизода мошенничества

Правоохранительные органы расследуют два эпизода в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным собеседника агентства, речь идет об эпизоде с присвоением лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен «Ласкового мая», а также о недавно появившемся эпизоде мошенничества при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым, пишет ТАСС.

Изначально дело возбудили в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны были быть лицензионным вознаграждением Кузнецова. Вдова поэта признана потерпевшей по делу.

По версии следствия, продюсер длительное время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений. Экспертиза установила материальный ущерб в размере около 500 миллионов рублей, но эта сумма может быть скорректирована.

О появлении в деле нового эпизода, касающегося фальсификации договора с Шатуновым, сообщалось в конце прошлого года. Представители семьи Шатунова уточнили, что следствие пока не сообщало адвокатам вдовы и детей солиста о признании их потерпевшей стороной в рамках расследования второго эпизода.

Продюсеру «Ласкового мая» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, и он объявлен в межгосударственный и международный розыск.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что Разин скрылся от следствия на территории США и не намерен возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У него, помимо российского, есть гражданство Турции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.