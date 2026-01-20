Вторник, 20 января 2026
Продюсер связал падение гонораров Григория Лепса с романом и скандалами

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что певец Григорий Лепс переживает сложный период в карьере, что может быть связано с его личной жизнью.

В беседе с «Газетой.Ru» он предположил, что на репутацию артиста повлиял роман с 19-летней Авророй Кибой и неопределенность с их свадьбой, которая несколько раз откладывалась.

Дворцов отметил, что на восприятие артиста заказчиками также могло повлиять его поведение на сцене. В 2025 году Лепса критиковали за использование нецензурной лексики и курение во время выступлений.

Продюсер пожелал Лепсу спокойствия и уравновешенности, подчеркнув, что артист должен оставаться собой, особенно на сцене.

По данным Mash, гонорары Лепса снизились с 15 до 10 миллионов рублей, что сделало его одним из наименее востребованных артистов в феврале — за месяц было заказано всего два его выступления. Также сообщается о низком спросе на билеты его концертов в регионах.

