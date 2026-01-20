Петербург утвердил проект метро от «Шуваловского проспекта» до «Коломяжской»

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории для строительства нового участка Фрунзенско-Приморской линии метро.

Решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Участок пройдет в Приморском районе от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с одноименным электродепо. По словам Беглова, развитие метрополитена является поручением президента России. В рамках программы «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга» город взял обязательство за пять лет открыть десять станций, три из которых уже введены за последние два года.

Северо-запад Приморского района, где находятся крупные жилые массивы и продолжается застройка, определен как одно из ключевых направлений развития метро. В настоящее время там уже ведется строительство участка Невско-Василеостровской линии со станциями «Богатырская» и «Каменка», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Губернатор сообщил, что по новому проекту планируется построить еще две станции и депо, что завершит формирование пятой линии метро. Общая протяженность участка превысит четыре километра. Это обеспечит жителям северной части Комендантского проспекта удобное транспортное сообщение как с центром города, так и внутри района.