В Петербурге завершено расследование дела о гибели рабочего на стройке

Следственный отдел по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга завершил расследование уголовного дела по факту смерти человека на строительной площадке. Обвинение предъявлено 40-летнему начальнику участка.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года на объекте предприятия «Ручьи» обвиняемый допустил к работе сотрудника, не имевшего необходимой квалификации, в том числе в зоне с перепадом высот.

Также он не проконтролировал уход рабочего с места в конце смены. В результате рабочий упал в шахту лифта и погиб, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Следователи квалифицировали действия начальника участка как нарушение правил безопасности на строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.