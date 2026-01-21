Депутаты предложили ужесточить наказание за ношение холодного оружия

В Государственной думе призвали вернуть уголовную ответственность за незаконное ношение холодного оружия. Депутаты связали рост поножовщин с притоком мигрантов и декриминализацией статьи.

Парламентарии заявили о необходимости ужесточить наказание за незаконное ношение холодного оружия. По их словам, после декриминализации статьи нарушители подвергаются лишь административному штрафу, чем активно пользуются некоторые мигранты и так называемые «гопники».

Автором инициативы выступил депутат Сергей Миронов. Он связал либерализацию закона с участившимися случаями поножовщины, приведя в пример недавние инциденты в Электростали и Нижнем Тагиле.

За прошлый год в судах Кемеровской области у посетителей было изъято 1138 единиц холодного оружия, подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru. Он отметил, что ношение ножей стало распространенной практикой даже в зданиях судов, не говоря об улицах и общественном транспорте.

Депутаты уже вносили в Государственную Думу законопроекты о возвращении уголовной ответственности за приобретение и ношение холодного оружия, однако эти инициативы отклонялись под предлогом недостаточной обоснованности опасности таких деяний.