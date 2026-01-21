Среда, 21 января 2026
$77.76 €90.16 ¥11.16
-4.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Депутаты предложили ужесточить наказание за ношение холодного оружия

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Государственной думе призвали вернуть уголовную ответственность за незаконное ношение холодного оружия. Депутаты связали рост поножовщин с притоком мигрантов и декриминализацией статьи.

Парламентарии заявили о необходимости ужесточить наказание за незаконное ношение холодного оружия. По их словам, после декриминализации статьи нарушители подвергаются лишь административному штрафу, чем активно пользуются некоторые мигранты и так называемые «гопники».

Автором инициативы выступил депутат Сергей Миронов. Он связал либерализацию закона с участившимися случаями поножовщины, приведя в пример недавние инциденты в Электростали и Нижнем Тагиле.

За прошлый год в судах Кемеровской области у посетителей было изъято 1138 единиц холодного оружия, подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru. Он отметил, что ношение ножей стало распространенной практикой даже в зданиях судов, не говоря об улицах и общественном транспорте.

Депутаты уже вносили в Государственную Думу законопроекты о возвращении уголовной ответственности за приобретение и ношение холодного оружия, однако эти инициативы отклонялись под предлогом недостаточной обоснованности опасности таких деяний. 

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

ФССП закрыла исполнительное производство по делу о выселении Ларисы Долиной

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прекратила исполнительное производство по делу о выселении певицы Ларисы Долиной.Завершение конфликтаСудебные приставы прекратили производство о выселении народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ФССП 21 января.Поиск по системе больше не показывает активных исполнительных производств по этому запросу.Закрытие производства стало завершением длительного конфликта вокруг квартиры в районе Хамовники. Ранее стало известно, что представитель певицы передал ключи от спорного жилья адвокату покупательницы, предпринимательницы Полины Лурье.Эта передача выполнила решение Хамовнического районного суда Москвы от 25 декабря 2025 года, обязывавшее Долину освободить помещение. После вручения ключей основания для принудительных действий со стороны приставов отпали, что и привело к официальному прекращению производства.История сделки и судебных разбирательствКонфликт возник после того, как в 2024 году певица...
Читать далее
Наука

Предостережения Хокинга об НЛО стали вновь актуальны на фоне пролета 3I/ATLAS

Полет межзвездной кометы 3I/ATLAS мимо Земли заставил исследователей вспомнить старые предостережения физика-теоретика Стивена Хокинга. Ученый неоднократно предупреждал об опасности активного поиска контакта с внеземными цивилизациями.Суть предостережений ХокингаНачиная с 2004 года Стивен Хокинг в интервью и выступлениях неоднократно высказывал скептицизм относительно целесообразности активных попыток установить связь с инопланетным разумом. Он проводил историческую параллель, указывая, что встреча технологически развитой цивилизации с менее развитой на Земле заканчивалась катастрофой для последней.По его мнению, подобный сценарий мог бы повториться в космическом масштабе, если бы человечество вступило в контакт с продвинутой внеземной цивилизацией. Эти предупреждения вновь привлекли внимание на фоне пролета межзвездного объекта 3I/ATLAS.Отдельные ученые, в частности астрофизик Ави Леб, выдвигали гипотезы о его возможном искусственном происхождении, что и спровоцировало обращение к высказываниям Хокинга о...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть дети полиция суд погода Россия петербург следствие метро мигранты приморский район пулково москва ЗакС здоровье задержание ученые уголовное дело бизнес скандал театр выставка школа мошенники парковки росгвардия опрос транспорт приставы больница следственный комитет законопроект ольга бузова космос Россельхознадзор гати концерт врачи уборка снега израиль инвестиции депутаты медицина

Новости дня

Новости

В Петербурге стартовала серия «Транспортных уроков» для детей

Деньги

Цены на абонементы в фитнес-клубы вырастут на 10–11% в 2026 году

Новости

Астролог Мун назвала отличие астрологических прогнозов от оправдания лени

Новости

В Петербурге могут учредить звание «Почетный благотворитель»

Новости

После ДТП с полицейским на Планерной улице было возбуждено уголовное дело

Ленинградская область

Из Ленобласти отправили в Израиль первую за пять лет партию пшеницы

Город

На Тучковом буяне создадут общественное пространство с парком

Новости

Полицейские задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на 4,8 млн рублей

Город

ЗакС поддержал закон о защите воздуха на территории Петербурга

Новости

Из Петербурга в Касабланку запустили первый прямой авиарейс

Вне СПб

Уильяма и Кейт обвинили в покрывательстве принца Эндрю

Новости

В России предлагают запретить «раздевающие» нейросетевые сервисы

Город

Почти 50 собственников Петербурга не справились с расчисткой снега

Новости

ФССП закрыла исполнительное производство по делу о выселении Ларисы Долиной

Наука

Предостережения Хокинга об НЛО стали вновь актуальны на фоне пролета 3I/ATLAS

Город

Синоптик Колесов предупредил о похолодании в Петербурге

Новости

Полицейские Петербурга искали сбегающих мигрантов при помощи дронов

Новости

Дворники в Петербурге «устали» огребать снег

Новости

Возвращение оценки за поведение в школы вызывает споры

Новости

JAECOO объявляет старт продаж нового кроссовера J7

Новости

В ЖК «Юнтолово» готов новый детский сад

Бизнес-вести

В Ленобласти подписали соглашение о рекордных инвестициях в газификацию

Новости

Заболеваемость ОРИ и гриппом в Петербурге за неделю увеличилась в 2,4 раза

Новости

В Петербурге завершено расследование дела о гибели рабочего на стройке

Вне СПб

В Москве задержали свыше 50 человек во время проверки хостела

Новости

Петербург утвердил проект метро от «Шуваловского проспекта» до «Коломяжской»

Новости

Продюсер связал падение гонораров Григория Лепса с романом и скандалами

Бизнес-вести

Петербург стал лидером по поддержке малого и среднего бизнеса в 2025 году

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb