Суд обязал детский сад в Петербурге установить теневые навесы на площадках

В Санкт-Петербурге суд обязал детский установить теневые навесы на всех игровых площадках и оборудовать вытяжку на пищеблоке. Иск был подан Роспотребнадзором после того, как учреждение проигнорировало предписание ведомства.

Невский районный суд Северной столицы удовлетворил исковое заявление Роспотребнадзора к детскому саду № 28. Во время плановой проверки по двум адресам учреждения специалисты ведомства выявили ряд нарушений санитарного законодательства. Детскому саду выдали предписание с требованием устранить недостатки в установленный срок, но учреждение не выполнило его.

Суд обязал администрацию детского сада установить теневые навесы на всех детских игровых площадках и смонтировать локальную вытяжную систему для жарочного шкафа в пищеблоке, который выделяет излишнее тепло. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, руководство учреждения обязано в десятидневный срок с момента вступления судебного решения в силу проинформировать родителей и заинтересованных лиц о принятом акте через средства массовой информации.

Также с детского сада была взыскана государственная пошлина в размере 20 тысяч рублей. Решение суда на данный момент уже вступило в законную силу.