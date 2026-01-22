Эксперты из ООН предупреждают о вступлении мира в фазу водного кризиса

Новый доклад ООН констатирует наступление эры глобального водного банкротства. Эксперты предупреждают о системном кризисе, угрожающем миллиардам людей и мировой стабильности.

Суть кризиса и его масштаб

Согласно докладу ООН, мир столкнулся с феноменом, который эксперты называют «глобальное водное банкротство». Главный автор документа профессор Кавех Мадани заявил, что множество ключевых водных систем уже прошли точку необратимости. Это означает, что их невозможно восстановить до прежнего состояния. Причиной стали многолетнее чрезмерное потребление и систематическое загрязнение.

По данным отчета, около 75% мирового населения проживает в странах, испытывающих нехватку воды, а примерно два миллиарда человек живут на территориях, где происходит проседание почвы из-за истощения подземных водоносных горизонтов.

Ключевые проявления

Климатический кризис усугубляет ситуацию, вызывая таяние ледников и усиливает экстремальные погодные колебания. Такие крупные реки, как Колорадо в США, перестали достигать моря. Количество водных конфликтов резко возросло с 2010 года. Многие города, включая Ченнаи и Кейптаун, сталкивались с кризисами «нулевого дня», когда их водоснабжение было почти полностью исчерпано.

Половина крупнейших озер в мире сократилась в объеме с начала 1990-х годов. Сельское хозяйство, на которое приходится около 70% забора пресной воды, особенно уязвимо. По данным экспертов, свыше половины мирового продовольствия выращивается в регионах с нестабильными или сокращающимися водными ресурсами.

Геополитический контекст

В основе кризиса лежат рост населения, урбанизация и экономическое развитие, которые увеличили спрос на воду для промышленности, энергетики и городов. Чрезмерная эксплуатация подземных вод приводит к проседанию таких мегаполисов, как Мехико, Джакарта и Тегеран, пишет The Guardian.

Профессор Мадани отметил, что водный дефицит в ключевых аграрных регионах, таких как Индия и Пакистан, влияет на глобальные поставки продовольствия. При этом водные проблемы, по его мнению, могут стать редкой темой для консолидации международных усилий, объединяя страны с разными политическими системами и уровнем развития.

Альтернативные мнения

Доклад призывает к фундаментальной перестройке глобального управления водными ресурсами. Это включает сокращение объемов водозабора, трансформацию водоемких отраслей через повышение эффективности орошения и модернизацию городских систем.

Кавех Мадани подчеркнул, что управление в условиях банкротства требует политической воли, поскольку некоторые потери, такие как исчезнувшие ледники, уже невосполнимы.

Некоторые эксперты предлагают альтернативные формулировки. Профессор Альберт Ван Дейк согласен с реальностью кризиса. Однако эксперт указывает, что рост нестабильности и непредсказуемости водных ресурсов представляет не меньшую проблему, чем сам дефицит.

Другие специалисты акцентируют внимание на ключевой роли роста населения в усугублении ситуации.