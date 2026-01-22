В Госдуме поддержали поправки в законы о социальном страховании

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о масштабных изменениях в системе социального страхования. Реформа упростит учет взносов и регистрацию для предпринимателей, а также скорректирует правила выплат пособий.

Основные положения законопроекта

Парламентарии одобрили в первом чтении комплексный законопроект, вносящий поправки в несколько законов, регулирующих систему обязательного социального страхования. Документ расширяет понятие «страховые взносы» для целей индивидуального учета, включая в него теперь не только пенсионные взносы, но и платежи на страхование от несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Эти данные будут отражаться на индивидуальных лицевых счетах граждан вместе со сведениями о гражданско-правовых договорах.

Упрощение административных процедур

Большая часть поправок направлена на снижение административной нагрузки. Для индивидуальных предпринимателей вводится беззаявительный порядок регистрации в Фонде социального страхования при создании или закрытии обособленных подразделений. Соответствующая информация будет поступать в фонд напрямую от Федеральной налоговой службы. Также уточняется процедура снятия с учета при прекращении трудовых отношений.

Аналогичный беззаявительный принцип предлагается распространить на лиц, которые добровольно вступили в правоотношения по пенсионному страхованию, но не соответствуют установленным для этого категориям.

Корректировка условий выплат пособий

Законопроект изменяет условия предоставления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для иностранных граждан, временно пребывающих на территории РФ. Ключевым нововведением является определение права на получение таких выплат исходя из факта начисления, а не фактической уплаты страховых взносов за соответствующий период. Это изменение призваны унифицировать подходы и защитить права застрахованных лиц.

Сроки вступления в силу

При условии окончательного принятия закона и его подписания, большинство новых положений планируется ввести в действие с 1 июля 2026 года. Это даст всем участникам системы время на адаптацию к обновленным правилам.