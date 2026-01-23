Минпросвещения планирует сократить объем изучения иностранного языка

Министерство просвещения России планирует с 1 сентября 2026 года сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5–7 классах. Общий объем учебного времени по этому предмету уменьшится со 510 до 408 часов.

С нового учебного года иностранный язык в 5–7 классах будут преподавать два часа в неделю вместо трех. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков в беседе с РИА Новости.

По его словам, данная мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени. В 8 и 9 классах иностранный язык по-прежнему будет изучаться три часа в неделю.

В Минпросвещения ранее заявляли, что такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени, при этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.