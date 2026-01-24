Королевская семья сохраняет рабочий график на фоне судебных процессов Гарри

Пока герцог Сассекский Гарри участвует в судебных процессах, остальные члены британской королевской семьи продолжают исполнять свои публичные обязанности по установленному графику.

Реакция королевской семьи на судебные тяжбы Гарри

Королевская семья придерживается принципа продолжения работы в обычном режиме, несмотря на активные судебные разбирательства принца Гарри. В то время как герцог Сассекский дает показания в Высоком суде по иску к издателям Daily Mail, другие представители монархии выполняют запланированные обязанности.

Король Карл III, возглавивший в прошлом году список по количеству публичных выходов, на этой неделе находился в Шотландии, где встречался с представителями местного бизнеса. Принц и принцесса Уэльские также посетили Шотландию, где провели встречи с олимпийскими сборными и поддержали исторические предприятия региона, сообщает The Mirror.

Текущие приоритеты монархии и перспективы отношений

Основное внимание королевской семьи в текущий момент сосредоточено на выполнении общественных обязанностей. Например, Королева Камилла посетила онкологический центр, а принц Уильям анонсировал исторический визит в Саудовскую Аравию по просьбе британского правительства.

Аналитики отмечают, что многолетние судебные процессы принца Гарри, критика в СМИ и публикация мемуаров создают серьезный барьер для нормализации отношений с родственниками.

По мнению экспертов, в то время как герцог публично выражает желание примирения, его практические действия пока не способствуют восстановлению доверия.

Попытки примирения на фоне продолжающегося конфликта

Несмотря на напряженность в отношениях, некоторые источники сообщают о возможных путях примирения сторон.

Согласно данным экспертов по королевской семьи, принц Гарри рассматривает возможность пригласить короля Карла III для совместного открытия Игр Непокоренных (Invictus Games) в Бирмингеме в 2027 году. Этот шаг может стать символической возможностью для восстановления диалога.

Организаторы игр подтвердили, что приглашения членам королевской семьи будут направлены индивидуально. При этом отмечается, что во время своего последнего визита в Великобританию герцог не встретился с отцом, а их предыдущая встреча в сентябре прошлого года длилась меньше часа.