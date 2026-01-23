В России введены законодательные лимиты времени на запись к врачу в поликлиниках

Правительство утвердило обновленные нормативы, устанавливающие четкие временные лимиты для записи к врачам в системе ОМС. Мера призвана системно сократить очереди в поликлиниках в период с 2026 по 2028 год.

Структура новых временных стандартов

Нормативный документ, закрепляющий единые сроки ожидания медицинской помощи, разделяет обращения пациентов на несколько категорий. Для первичного визита к участковому терапевту, семейному врачу или педиатру установлен максимальный период в 24 часа. В случаях, требующих экстренного вмешательства, первичная помощь должна быть оказана в течение двух часов.

Консультации у кардиологов и неврологов должны быть предоставлены не позднее 14 рабочих дней, а для пациентов с подозрением на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания этот срок сокращен до трех рабочих дней, cообщает «ФедералПресс».

Ожидаемые эффекты реформы

Ключевой целью введения регламентированных сроков является повышение доступности врачей и общего качества обслуживания. Системное регулирование времени записи и приема должно обеспечить быстрое реагирование на жалобы, раннее начало лечения и ускоренную диагностику.

Эксперты отмечают, что новые правила усилят ответственность медицинских учреждений за организацию работы, а для пациентов создадут более предсказуемые условия получения помощи.

Контекст в рамках программы госгарантий

Введение данных нормативов приведет к повышению административной и профессиональной ответственности руководителей медицинских организаций и врачей за соблюдение регламентированных сроков. Медицинским учреждениям предстоит пересмотреть и оптимизировать внутренние процессы записи, распределения нагрузки между специалистами и логистики пациентов.

Для граждан реализация новых правил должна означать переход к быстрой, организованной и понятной системе получения бесплатной медицинской помощи, которая минимизирует неопределенность и длительное ожидание, часто сопряженное со стрессом и ухудшением самочувствия.

Реформа также находится в русле широких изменений, таких как утвержденная ранее Программа государственных гарантий, включающая расширение объемов высокотехнологичной помощи в системе ОМС и новые правила диспансеризации. В совокупности эти меры формируют комплексный подход к модернизации и повышению эффективности отечественного здравоохранения.