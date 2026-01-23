Ученые нашли новые доказательства аномальной природы объекта 3I/ATLAS

Американский астроном Дрю Досс представил новое исследование объекта 3I/ATLAS на основе свежих снимков. Ученый утверждает, что полученные данные свидетельствуют против стандартной кометной классификации этого межзвездного гостя.

Анализ аномальной ориентации пылевого хвоста

В ходе анализа изображений астроном Дрю Досс обратил внимание на особенности так называемого антихвоста объекта 3I/ATLAS. Ученый отметил, что при почти идеальном выравнивании объекта с Солнцем, когда угол между ними составляет лишь 0,69 градуса, наблюдаемый пылевой хвост не может быть направлен в сторону светила, что считалось бы аномалией. Вместо этого хвост ориентирован под отрицательным углом к вектору скорости, аналогично инверсионному следу реактивного самолета.

По мнению Досса, такое поведение исключает ряд экзотических гипотез, включая версии о наличии двигательной установки или специальной защиты от солнечного излучения.

Гипотеза о природе крупных пылевых частиц

Исследователь предложил объяснение данному феномену. По его мнению, наблюдаемая картина становится ожидаемой, если объект выбрасывает частицы пыли, значительно превосходящие по размеру частицы типичной кометы. Ученый считает, что вероятной причиной формирования столь крупных фрагментов является длительное воздействие галактических космических лучей.

По его словам, миллиарды лет воздействия этого излучения могли на атомном уровне разрушить структуру ядра. Оно стало хрупким и начало отслаиваться крупными пластами вместо того чтобы превращаться в мелкую пыль. Долгое межзвездное путешествие могло таким образом кардинально изменить саму материальную сущность объекта.

Контекст предыдущих аномалий и поиск новой классификации

Данное исследование вносит новые доводы в научную дискуссию о происхождении объекта 3I/ATLAS, обнаруженного в июле 2025 года. Ранее астрономы уже отмечали его аномальное поведение. В частности, был зафиксирован гигантский выброс вещества протяженностью свыше 130 тысяч километров, направленный не от Солнца, а прямо в его сторону.

Также ученые зафиксировали необычную симметрию меньших струй и «невозможная» ориентация оси вращения объекта, которая была почти точно направлена на Солнце.