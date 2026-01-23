Спикер Заксобрания Бельский назвал платный въезд в центр Петербурга неизбежным

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил о неизбежности введения платного въезда в центральную часть Северной столицы в будущем.

Бельский выступил за включение Петербурга в число первых городов России, где может быть проведен соответствующий эксперимент.

По мнению спикера, данная мера необходима для решения логистических задач, снижения нагрузки на историческую часть города и улучшения экологической ситуации.

Сам Бельский пока не конкретизировал возможные границы платной зоны, хотя неоднократно выдвигал эту инициативу. Аналитики предполагают, что к ней могут отнести наиболее ценные в историческом отношении территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов, сообщает ТАСС.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в текущем году расширять зону платной парковки не планируется. В числе приоритетов он назвал развитие сети городских и перехватывающих парковок, в том числе многоуровневых.

По его словам, данная мера направлена на регулирование транспортных потоков. Она должна создать условия для пересадки автовладельцев на общественный транспорт, чтобы сократить пробки в часы пик.