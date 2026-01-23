Лариса Долина впервые выступила после принудительного выселения из квартиры

Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после завершения судебного спора о ее квартире в Хамовниках. Народная артистка России выступила на церемонии вручения премии Владимира Высоцкого «Своя колея», состоявшейся 21 января.

Выбор песни для «О двух красивых автомобилях» привлек внимание пользователей социальных сетей. Слушатели усмотрели в тексте композиции скрытый подтекст, обратив особое внимание на строки «Будто знают – игра стоит свеч, это будет как кровная месть», сообщает «ФедералПресс».

Напомним, что выступление Долиной состоялось на фоне завершившейся процедуры принудительного выселения. Так, 19 января судебные приставы в присутствии понятых передали ключи от спорной квартиры новой владелице Полине Лурье.

Ранее певица неоднократно откладывала добровольный выезд. Кроме того, вопреки судебному решению, артистка отправилась на отдых в ОАЭ.

В настоящее время адвокат Лурье готовит иск о возмещении судебных издержек, понесенных в ходе многомесячного разбирательства.