Эксперт Свищева объяснила опасность норовирусной инфекции

Норовирус в настоящее время является наиболее частым возбудителем острых гастроэнтеритов в мире. Заболевание проявляется тошнотой, рвотой, диареей и болями в животе. Инкубационный период короткий — около десяти часов.

Как пояснила в беседе с RuNews24.ru кандидат медицинских наук Мария Свищева, источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель. Зараженный опасен для окружающих еще до появления клинических симптомов, а также может выделять вирус, не имея признаков болезни.

Вирус отличается высокой заразностью — для инфицирования достаточно нескольких десятков вирусных частиц. Он передается через пищу, воду и контактно-бытовым путем. Норовирусы обнаруживают в морепродуктах, свежих ягодах и овощах, замороженных полуфабрикатах и других продуктах, а также во льду, используемом в пищевых целях.

Вспышки чаще возникают в холодное время года (за что инфекцию исторически называли «зимней рвотной болезнью») и в местах массового скопления людей: домах престарелых, больницах, учебных заведениях, отелях и на круизных лайнерах.

К группам высокого риска относятся дети младшего возраста, пожилые люди и лица со сниженным иммунитетом. У них инфекция может протекать особенно тяжело.

Специфической вакцины против норовируса не существует. Профилактика включает соблюдение правил личной гигиены, тщательную термическую обработку пищи, кипячение воды, мытье овощей и ягод, а также раннее выявление и изоляцию заболевших.