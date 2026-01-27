Женщина использовала фальшивый студбилет для проезда на электропоезде

Сотрудники транспортной полиции выявили факт использования поддельного студенческого билета для льготного проезда в пригородной электричке. В отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в электропоезде сообщением «Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская». По предварительным данным, 46-летняя женщина предъявила контролеру-кассиру студенческий билет, вызвавший сомнения в подлинности.

Проверка правоохранительных органов подтвердила, что документ является поддельным. Полицейские установили, что женщина умышленно использовала его для получения права на льготный проезд в железнодорожном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Было возбуждено уголовное дело за использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — обязательство о явке.