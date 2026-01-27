Депутат назвал цены на жилье в России несправедливыми

Резкий рост цен на квадратный метр и сокращение предложения доступного жилья создают в России системный кризис для молодых семей.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru назвал текущие цены на жилую недвижимость в России несправедливыми. Он подчеркнул, что рост стоимости квадратного метра напрямую отражается на демографических показателях страны.

Парламентарий привел в пример Москву, где цена квадратного метра в массовом сегменте за год выросла на 23%, приближаясь к отметке в 800 тысяч рублей в отдельных случаях. По его словам, такая ситуация отражает серьезные проблемы, а не просто является результатом ценовой политики отдельных игроков.

По мнению депутата, корень проблемы лежит в системном удорожании всех этапов создания жилья. Себестоимость жилья на 28% состоит из строительно-монтажных работ, на 20% — из стоимости земли, а еще 16% составляют расходы на банковское финансирование. Прибыль застройщика, по его оценке, достигает примерно 15%.

Иванов также отметил связь с рынком аренды. Завышенные цены на покупку вынуждают семьи арендовать жилье. Они тратят на это значительную часть бюджета, что лишает их возможности накопить на первоначальный взнос по ипотеке.