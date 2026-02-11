Что происходит с ограничением работы мессенджера Telegram

Представители Роскомнадзора объявили о начале поэтапного введения ограничений для мессенджера Telegram на территории России. Регулятор объясняет эти меры неисполнением администрацией сервиса требований российского законодательства в области противодействия мошенничеству и экстремизму.

Позиция регулятора и обоснование ограничений

В официальном сообщении пресс-службы Роскомнадзора говорится, что мессенджер Telegram продолжает игнорировать требования российского законодательства. Ведомство утверждает, что платформа не принимает достаточных мер для защиты персональных данных граждан, а также не предпринимает реальных действий по противодействию мошеннической деятельности и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

В связи с этим регулятор заявил о намерении продолжить введение последовательных ограничительных мер, чтобы побудить администрацию мессенджера к исполнению установленных норм. Представители ведомства подчеркнули, что позиция государства в отношении интернет-платформ остается неизменной: власти готовы взаимодействовать с любыми сервисами при условии соблюдения ими национального законодательства.

К ключевым требованиям относятся размещение серверной инфраструктуры на территории России, обеспечение защиты персональных данных пользователей и участие в пресечении распространения экстремистского контента и мошеннических схем.

Данные меры не являются первыми в истории взаимоотношений Telegram и российских регуляторов. В апреле 2018 года мессенджер был заблокирован по требованию ФСБ из-за отказа передать ключи шифрования для декодирования сообщений пользователей. Блокировка была отменена в июне 2020 года после публичных заявлений основателя Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

Реакция пользователей

В последние дни многочисленные пользователи в России начали сообщать о перебоях в работе Telegram. Согласно данным сервиса DownDetector, за одни сутки сбой заметили не меньше 665 тысяч человек. Значительная часть жалоб поступала из регионов Дальнего Востока, включая Приморский и Хабаровский края, а также Камчатку.

Анализ жалоб показал, что 37% обращений касались проблем с доставкой уведомлений, 23% — с работой мобильного приложения, 21% — с общим сбоем, а 14% — с доступом к веб-версии сервиса.

Также технические проблемы коснулись официального сайта самого Роскомнадзора: по данным DownDetector, сбои в его работе заметили около 115 тысяч человек за сутки. Ранее, в августе 2025 года, Роскомнадзор уже ограничил возможность совершения звонков через Telegram, мотивируя это ростом мошеннических схем.

Заявление Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на заявление Роскомнадзора. Он заявил, что Россия ограничивает доступ к мессенджеру, пытаясь заставить граждан перейти на контролируемые государством приложения, которые, по его мнению, созданы для слежки и политической цензуры.

В своем Telegram-канале Дуров провел параллель с попыткой Ирана запретить мессенджер восемь лет назад. Дуров подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность.