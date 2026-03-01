Как изменилась жизнь россиян в марте

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений. Новые правила коснутся оплаты коммунальных услуг, штрафов для дачников за борщевик, условий обучения в автошколах, защиты от автоматических списаний за подписки и повышения пенсий для отдельных категорий граждан.

Изменения для водителей

Автомобилистов ждут обновленные программы обучения в автошколах, которые будут действовать до 2032 года. Основное изменение касается увеличения практической подготовки. Теперь на обучение категории B отводится 42 часа практики вместо прежних 38. Это должно повысить качество подготовки водителей и их уверенность при сдаче экзаменов в городских условиях.

Автошколам официально разрешено проводить теоретические занятия дистанционно, что позволит курсантам экономить время. Для желающих получить права категорий C и D можно учится не только в классических автошколах, но и на базе таксопарков и автобусных парков. Такой подход приблизит обучение к реальным условиям работы и может привлечь в отрасль больше водителей.

Новые правила для дачников

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с ужесточением контроля за использованием своих участков. Самой обсуждаемой мерой стало введение ответственности за бездействие в отношении борщевика и других инвазивных растений, активно захватывающих территории и наносящих вред экосистеме.

Штрафы за систематическое игнорирование проблемы, когда сорняк превращает землю в опасную для окружающих территорию, могут достигать 700 тысяч рублей.

Изменения в Земельном кодексе ужесточают контроль за целевым использованием земли. Дачникам рекомендуют проверить документы и убедиться, что постройки соответствуют назначению участков.

Финансы

Онлайн-сервисы больше не смогут списывать деньги за автопродление подписки, если клиент отвязал банковскую карту или явно отказался от услуги. Компании обязаны сделать механизм отказа простым и доступным в личном кабинете.

Микрофинансовые организации при выдаче займов до миллиона рублей обязаны идентифицировать клиента через Единую биометрическую систему, что защитит от мошенничества.

Расширяется перечень объектов торгово-офисной недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости. Владельцы сельхозтехники для освобождения от транспортного налога теперь обязаны подавать заявление в налоговую.

Социальные выплаты

Граждане, которым в феврале исполнилось 80 лет, и получившие первую группу инвалидности, с марта начнут получать повышенную страховую пенсию с автоматически увеличенной фиксированной выплатой. Запускается федеральный реестр беременных для упрощения назначения выплат и пособий.

Студенты-медики по целевому договору обязаны отработать не меньше трех лет в организации, оплатившей обучение, иначе придется вернуть деньги и заплатить двукратный штраф.

Срок оплаты коммунальных услуг перенесен с 15-е число месяца, следующего за расчетным, а квитанции управляющие компании обязаны направлять до 5-го числа.