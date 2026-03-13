Роспотребнадзор нашел нарушения у 63 процента пищевых предприятий Петербурга

Представители Роспотребнадзора подвели итоги проверок за 2025 год. Из оборота было изъято свыше 95 тонн некачественной продукции, нарушения выявлены почти на двух третях проверенных объектов.

Специалисты ведомства опубликовали данные о контроле качества продукции на потребительском рынке за 2025 год. Инспекторы проверили свыше 3,4 тысячи объектов торговли, общественного питания и пищевой промышленности. Нарушения действующего законодательства зафиксированы в 63% случаев.

Среди наиболее распространенных нарушений в Роспотребнадзоре отметили несоблюдение технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов и нарушение сроков годности. Также инспекторы выявили случаи допуска к работе персонала без своевременного прохождения медицинских осмотров и вакцинации. Санитарно-техническое состояние и содержание ряда объектов было признано неудовлетворительным.

В ходе контрольных мероприятий из оборота изъято свыше трех тысяч партий некачественной и опасной пищевой продукции, а также продовольственного сырья. Общий вес изъятого превысил 95 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители ведомства подчеркнули, что данный показатель почти вдвое больше, чем в 2024 году. Кроме того, прекращено действие 104 деклараций о соответствии на продукцию. В итоге суды приостановили работу 79 объектов общественного питания и торговли.