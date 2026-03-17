Депутаты опровергли слухи о налоге на выезд за границу

В Государственной думе опровергли информацию о возможном введении налога или сбора для россиян, выезжающих за границу.

В российском парламенте не рассматривают и не планируют вводить какие-либо сборы или налоги для граждан, выезжающих за пределы страны. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Депутат уточнил, что эксперты обсуждают возможную реформу системы финансовых гарантий для туристов, отправляющихся в зарубежные поездки. Он уточнил, что речь идет о переосмыслении действующих механизмов, актуальность которому придали недавние события на Ближнем Востоке, когда потребовалась срочная эвакуация большого количества россиян.

Тарбаев пояснил, что идет лишь обсуждение, и попросил не смешивать экспертные разговоры с реальной законотворческой работой. По словам парламентария, никаких законодательных инициатив о введении сборов за выезд за рубеж или специального налога нет.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Госдуме якобы поддержали идею взимания туристического сбора с выезжающих за рубеж.