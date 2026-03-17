Подмосковье готовится к паводку после снежной зимы

В Подмосковье продолжается подготовка к весеннему паводку. На территории региона развернута многоуровневая система мониторинга, созданы резервы техники и проводятся превентивные мероприятия на водных объектах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что после снежной зимы важно обеспечить беспрепятственное передвижение и безопасность, особенно в малых населенных пунктах Истры, Солнечногорска, Егорьевска, Богородского и Воскресенска.

В регионе действует карта мониторинга с электронными вешками для отслеживания уровня воды. Работы по недопущению подтоплений проводятся также на дворовых территориях, добавил Воробьев.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов доложил о готовности сил и средств к паводкоопасному периоду. По его словам, заполняемость водохранилищ, принимающих талые воды, достигла в среднем 60%. Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме без отклонений. Для откачки воды службы располагают необходимым запасом техники: 139 мотопомп и 29 насосных станций.

Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспаса» ослабляют ледяной покров у мостовых переправ в Талдоме и Луховицах, чтобы предотвратить образование заторов, сообщает 360.ru.

За развитием ситуации следит четырехуровневая система мониторинга. Специалисты патрулируют 152 маршрута в потенциально опасных зонах, включая садоводческие товарищества в речных поймах. Данные стекаются с 45 гидропостов и 166 электронных вешек, установленных в 40 округах, а также поступают со спутников и беспилотников.