Воры с помощью дрессированных собак похитили порядка 200 овец

Воры с помощью дрессированных собак похитили порядка 200 овец
В первом случае было похищено порядка 45 овец, а в последующие — 61 и 72 животных, соответственно. Фото: Pixabay

Полиция графства Уилтшир в Великобритании проводит расследование трех случаев кражи около 200 овец у фермеров.

По предварительным данным, овец удалось похитить с помощью специально обученных собак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Все три случая произошли в ноябре и декабре прошлого года. В первом случае было похищено порядка 45 овец, а в последующие — 61 и 72 животных, соответственно.

Правоохранители устанавливают личности тех, кто стоит за этими преступлениями. По мнению представителя полиции, воры могут быть опытными кинологами с обученными собаками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собаки атаковали кроличью мини-ферму в деревне Машино Тосненского района Ленобласти. О нападении рассказал владелец приусадебного хозяйства Альберт. Мужчина сообщил, что вечером 1 ноября на его участок проникли две охотничьи собаки. Животные сломали клетки с кроликами и задавили часть из них.

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