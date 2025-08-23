Прокуратура изучает ситуацию с задержками рейсов в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропорту Пулково.

В субботу, 23 августа, в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что привело к задержкам авиарейсов.

По последним данным, были задержаны 20 вылетов и 19 прилетов. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная транспортной прокуратуры.

Сотрудник надзорного ведомства находится в аэропорту для контроля ситуации, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Также прокуратура осуществляет мониторинг соблюдения прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Отметим, что по российским Федеральным авиационным правилам (ФАП) перевозчики обязаны обеспечить пассажиров бесплатным питанием и прохладительными напитками. Особые нормы предусмотрены для маломобильных пассажиров и несовершеннолетних путешественников без сопровождения взрослых.

В случае необходимости организуется размещение в гостинице с трансфером от аэропорта и обратно. При полной отмене рейса пассажирам гарантируется право на возврат полной стоимости авиабилета или перевозку следующим доступным рейсом.