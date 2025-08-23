Очевидцы заметили верблюда в табуне лошадей в Ленобласти

На одном из пастбищ Ленинградской области был обнаружен верблюд. Экзотическое животное мирно паслось среди табуна лошадей.

Представители Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области опубликовали в своем Telegram-канале видео с экзотическим животным. На кадрах заметно, что верблюд полностью адаптировался к новой среде и комфортно чувствует себя рядом с лошадьми.

Как отмечают в ведомстве, это не первая подобная находка в регионе. Например, в январе текущего года во время планового зимнего маршрутного учета в Тосненском районе сотрудник Охотнадзора уже фиксировал верблюда в естественной среде.