Скончался шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли и легендарный вратарь сборной Канады Кен Драйден скончался на 79-м году жизни. О смерти выдающегося спортсмена сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс», за который он выступал на протяжении карьеры.

По данным 360.ru, причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием. Владелец клуба Джефф Молсон охарактеризовал Драйдена как выдающегося спортсмена и человека, чье наследие выходит далеко за рамки хоккея. Спортсмен участвовал в исторической Суперсерии 1972 года между сборными Канады и СССР.

После завершения спортивной карьеры Драйден перешел в политику, где был избран в парламент Канады и занимал пост министра социального развития. Его вклад в развитие хоккея и общественную жизнь страны останется важной частью истории канадского спорта.