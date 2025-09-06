Эрмитаж проведет акцию памяти жертв блокады Ленинграда

Государственный Эрмитаж организует памятную акцию в честь жертв блокады Ленинграда. Мероприятие пройдет 8 сентября и будет открыто для всех жителей и гостей Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба музея, место проведения выбрано не случайно — именно здесь сохранились свидетельства военных повреждений.

В годы блокады снаряд повредил крышу здания и оставил глубокую отметину на одной из фигур. Эти повреждения остаются важным свидетельством трагических событий, а уцелевшие атланты стали символом стойкости ленинградцев. Акция проводится в музее уже шестой год подряд, но в этом году организаторы изменили ее формат.

Торжественную часть откроет выступление Оркестра штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии. Музыканты исполнят композицию из песни Александра Городницкого «Атланты держат небо». Имена погибших будут зачитаны генеральным директором музея Михаилом Пиотровским, сотрудниками и волонтерами.