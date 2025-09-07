Полиция задержала напавшего с топором мужчину в Калининском районе

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 57-летнего местного жителя, который напал с топором на своего знакомого. Инцидент произошел вечером 5 сентября в доме на проспекте Науки.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после словесного конфликта нанес множественные удары топором по голове 51-летнему мужчине. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован с черепно-мозговыми травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанный ранее судимый неработающий гражданин содержится в изоляторе временного содержания.