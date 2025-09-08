Эксперты раскрыли секреты выбора авто с высокой ликвидностью на вторичном рынке

Специалисты рассказали о том, как выбрать автомобиль, чтобы через пять лет продать его быстро и с минимальными финансовыми потерями.

К выбору нового автомобиля многие подходят эмоционально, однако эксперты рекомендуют учитывать и его дальнейшую ликвидность. Аналитики рынка отмечают, что некоторые модели теряют за пять лет до 70% стоимости, тогда как другие сохраняют до двух третей первоначальной цены и продаются практически мгновенно.

Специалисты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на остаточную стоимость автомобиля. Решающими среди них называют бренд, модель, тип двигателя и коробки передач, а также полноту сервисной истории. По мнению экспертов, наибольшим спросом на вторичном рынке пользуются проверенные временем автомобили массовых марок с простыми и надежными техническими решениями.

Надежность и предсказуемость в эксплуатации часто оказываются важнее статуса или обилия опций. Аналитики подчеркивают, что сложные турбированные двигатели и новейшие типы трансмиссий первого поколения нередко связаны с повышенными рисками дорогостоящего ремонта, что значительно снижает интерес к ним на вторичном рынке.

Комплектацию также советуют выбирать среднюю, наиболее распространенную для конкретной модели, поскольку это упрощает процесс сравнения и оценки для потенциальных покупателей. Кроме того, крайне важным фактором является полная и документально подтвержденная история обслуживания, наличие которой может увеличить итоговую стоимость продажи на 10–15%, cообщает 110km.ru.

Эксперты настоятельно не рекомендуют приобретать автомобили в первый год после выхода новой модели или рестайлинга, поскольку именно в этот период часто проявляются так называемые «детские болезни». Гораздо более рациональным решением будет дождаться второй или третий год выпуска, когда производитель успеет устранить основные недочеты.

Сохранность лакокрасочного покрытия и салона играет не последнюю роль, так как даже технически исправный автомобиль с потертой обивкой или царапинами будет продаваться сложнее и дешевле.