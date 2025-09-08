Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с виновника ДТП в Петербурге

Судебные приставы Санкт-Петербурга обеспечили взыскание компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей с виновника ДТП. Автомобилист погасил долг после ареста своего транспортного средства.

Кировский районный суд Северной столицы признал местного жителя виновным в совершении преступления по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Суд обязал ответчика выплатить компенсацию морального вреда на сумму 800 тысяч рублей пострадавшему мотоциклисту.

По данным суда, в 2023 году автомобилист проявил невнимательность на перекрестке, не уступив дорогу мотоциклисту, что привело к столкновению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

В результате аварии пострадавший длительное время находился на стационарном и амбулаторном лечении. Исполнительный лист был передан в службу судебных приставов для принудительного исполнения после того, как виновный отказался добровольно компенсировать ущерб.

В дальнейшем автомобиль должника был арестован, а владельцу предложили погасить оставшуюся задолженность. Позже автомобилист в присутствии судебных приставов перевел необходимые средства через портал Госуслуг, после чего исполнительное производство было прекращено.