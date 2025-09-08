Туристы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана чаще всего приезжают в Петербург

Санкт-Петербург отмечает большой рост туристического потока из стран СНГ. В 2024 году город посетили 839 тысяч иностранных туристов, что на 46% больше показателей предыдущего года.

Согласно данным городского Комитета по развитию туризма, в 2025 году лидерами по числу посетителей стали Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Председатель Комитета Евгений Панкевич в разговоре с ТАСС отметил, что ежегодно проводится до 100 совместных мероприятий с странами СНГ для развития туристического сотрудничества.

Росту показателей способствует развитие межрегиональных маршрутов, улучшение инфраструктуры и расширение авиасообщения, добавили в ведомстве.

