Валерий Гергиев рассказал о планах развития Большого театра к юбилею

Художественный руководитель Большого театра Валерий Гергиев рассказал о планах развития к 250-летнему юбилею учреждения культуры.

Он отметил, что празднование станет отличным поводом задуматься о расширении возможностей главной сцены страны.

В интервью «Коммерсанту» Гергиев обратил внимание на существенную разницу в вместимости между московским и петербургским театрами. Если залы Мариинки могут одновременно принять 6 тысяч зрителей, то Большой театр способен разместить лишь около 2,8 тысячи человек. Для решения этой проблемы гендиректор предлагает построить в Москве новый театрально-концертный зал. Также он анонсировал создание ассоциации, которая объединит Большой, Мариинский театр и еще 20 региональных площадок.

В планах руководителя и дальнейшее пополнение репертуара русской классикой, включая оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Князь Игорь». При этом Гергиев не исключает и современные постановки, но подчеркивает важность разделения новаторских тенденций и модной «тусовки».