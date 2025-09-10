Авито: Петербург вошел в топ-регионов по доходам специалистов-металлургов

Аналитики сервиса Авито Работы определили наиболее востребованные специальности в сфере металлургии, а также составили рейтинг российских регионов с максимальными уровнями доходов для специалистов этого профиля.

В ходе изучения данных, актуальных на конец августа 2025 года, выяснилось, что Петербург оказался в числе городов и субъектов, готовых обеспечить наиболее высокие зарплаты отдельным категориям металлургов. Например, оклад для должности пилорамщика при полном рабочем дне в месяц может достигать 132 тысяч рублей и более.

Рейтинг регионов России с наивысшими зарплатными предложениями в этой промышленной области выглядит следующим образом: лидером является Республика Тыва (среднемесячное зарплатное предложение — 227 392 рубля), следом идут Республика Коми (188 870 рублей), Сахалинская область (185 502 рубля), Магаданская область (183 465 рублей) и замыкает пятёрку Оренбургская область (178 371 рубль).

Вопросы увеличения популярности рабочих профессий, привлечения и сохранения сотрудников на производственных объектах легли в основу дискуссии седьмого форума PRO Формат. Мероприятие, инициированное ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») совместно с сервисом Авито Работа, нацелено на консолидацию усилий бизнеса и образовательной среды для формирования и развития кадрового резерва.

Согласно экспертному мнению, для роста популярности рабочих вакансий и притока персонала в промышленный сектор необходим тщательный мониторинг ситуации на рынке труда. В августе по всей стране максимальная потребность работодателей была зафиксирована в отношении слесарей (12% от общего объёма вакансий), специалистов по сварке (11,5%) и литейщиков (11%).

Среди соискателей наибольший интерес вызывали позиции разнорабочих (14,5% всех откликов). Затем шли вакансии сварщиков (11,5%) и слесарей (5%). Подобная динамика, по оценкам экспертов, свидетельствует не только о значительном спросе, но и о высокой конкуренции между нанимателями за этих работников.

Для специалистов рабочего профиля основным мотивирующим фактором при трудоустройстве остаётся размер заработка (на это указали 53% опрошенных). Существенное влияние на выбор также оказывают: возможность гибкого графика (40% респондентов), устойчивое положение компании на рынке (34%) и обеспечение комфортной среды на производстве (28%).

Эксперты подчёркивают, что закрепление ценных кадров на предприятии напрямую коррелирует с их удовлетворённостью, и здесь критически важен этап адаптации. Согласно статистике, 81% сотрудников признают, что грамотное введение в должность прибавляет уверенности в решении профессиональных задач, а 79% считают, что этот процесс благотворно повлиял на их продвижение по карьерной лестнице.

Роман Губанов, занимающий пост директора по развитию Авито Работы, обратил внимание на обилие мифологизации, сложившейся вокруг рабочих специальностей. Он уточнил, что чаще всего встречаются предубеждения о недостаточном уровне оплаты, изнурительных условиях и минимальных шансах на профессиональный рост. Актуальная ситуация, однако, развенчивает эти стереотипы.

По информации платформы, в настоящий момент наблюдается активный рост запросов на узконаправленных экспертов в металлургии, что сопровождается увеличением их благосостояния. Иллюстрацией этого служит двукратное увеличение спроса на гальваников при средней предлагаемой зарплате в 85 тысяч рублей. Далее следуют сверловщики: количество открытых вакансий для них выросло на 94%, а финансовое предложение приблизилось к 98 тысячам рублей. На третьем месте — кочегары, с приростом вакансий на 69% и средним доходом в 58 тысяч рублей.

Эта статистика, по словам Губанова, очевидно доказывает, что современные промышленные предприятия испытывают острую необходимость в квалифицированных сотрудниках и согласны предлагать им конкурентоспособные условия. Итоговой задачей, как он отметил, является укрепление статуса рабочих профессий и создание устойчивого кадрового бренда всей отрасли.

Ранее, в январе, между сервисом Авито Работа и Корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» (учебный центр ММК) при содействии Агентства стратегических инициатив было заключено партнёрское соглашение. В рамках документа запланирован старт совместных программ, нацеленных на рост интереса к техническим специальностям у молодёжи, профессиональную ориентацию нового поколения, а также на поиск нового поколения и внедрение инноваций в производственные процессы.

Олег Парфилов, директор по управлению персоналом ММК, заявил, что гарантировать накопление и развитие человеческого капитала способна лишь системная и глубокая работа с кадрами, стартующая уже со школьного возраста.

На сегодня, как он констатировал, ситуация с кадрами в металлургии и промышленном секторе в целом остается напряженной. Приоритетная задача для HR-департаментов, по его словам, — не просто закрыть вакансию, а пробудить у соискателя устойчивую заинтересованность в производственной деятельности, поднять авторитет основных промышленных профессий и вызвать к ним интерес у молодой аудитории.

В рамках форумной дискуссии отдельное внимание было уделено стратегиям повышения лояльности и сокращения текучести кадров. Было отмечено, что эти меры выходят далеко за рамки только денежного стимулирования.

Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, акцентировала, что сегодня такой инструмент, как промышленный туризм, представляет собой эффективный механизм не только для привлечения, но и для удержания ключевых специалистов, укрепляя их преданность компании.

Такие форматы, как организация экскурсий для членов семей сотрудников, профориентационные мероприятия для детей и масштабные корпоративные праздники, напрямую работают на усиление командного духа. Как пояснила Шандуренко, когда работник видит восхищение в глазах своей семьи, когда он может гордиться современным и безопасным производством, его эмоциональная связь с компанией крепнет. Это инвестиция в лояльность персонала, которая создает прочный фундамент для долгосрочной работы вместе.