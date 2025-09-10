Среда, 10 сентября 2025
$82.34 €96.57 ¥11.47
23.1 C
Санкт-Петербург
Общество

Авито: Петербург вошел в топ-регионов по доходам специалистов-металлургов

Александр Мокан
Baltphoto/ Ольга Андросова

Аналитики сервиса Авито Работы определили наиболее востребованные специальности в сфере металлургии, а также составили рейтинг российских регионов с максимальными уровнями доходов для специалистов этого профиля.

В ходе изучения данных, актуальных на конец августа 2025 года, выяснилось, что Петербург оказался в числе городов и субъектов, готовых обеспечить наиболее высокие зарплаты отдельным категориям металлургов. Например, оклад для должности пилорамщика при полном рабочем дне в месяц может достигать 132 тысяч рублей и более.

Рейтинг регионов России с наивысшими зарплатными предложениями в этой промышленной области выглядит следующим образом: лидером является Республика Тыва (среднемесячное зарплатное  предложение — 227 392 рубля), следом идут Республика Коми (188 870 рублей), Сахалинская область (185 502 рубля), Магаданская область (183 465 рублей) и замыкает пятёрку Оренбургская область (178 371 рубль).

Вопросы увеличения популярности рабочих профессий, привлечения и сохранения сотрудников на производственных объектах легли в основу дискуссии седьмого форума PRO Формат. Мероприятие, инициированное ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») совместно с сервисом Авито Работа, нацелено на консолидацию усилий бизнеса и образовательной среды для формирования и развития кадрового резерва.

Согласно экспертному мнению, для роста популярности рабочих вакансий и притока персонала в промышленный сектор необходим тщательный мониторинг ситуации на рынке труда. В августе по всей стране максимальная потребность работодателей была зафиксирована в отношении слесарей (12% от общего объёма вакансий), специалистов по сварке (11,5%) и литейщиков (11%).

Среди соискателей наибольший интерес вызывали позиции разнорабочих (14,5% всех откликов). Затем шли вакансии сварщиков (11,5%) и слесарей (5%). Подобная динамика, по оценкам экспертов, свидетельствует не только о значительном спросе, но и о высокой конкуренции между нанимателями за этих работников.

Для специалистов рабочего профиля основным мотивирующим фактором при трудоустройстве остаётся размер заработка (на это указали 53% опрошенных). Существенное влияние на выбор также оказывают: возможность гибкого графика (40% респондентов), устойчивое положение компании на рынке (34%) и обеспечение комфортной среды на производстве (28%).

Эксперты подчёркивают, что закрепление ценных кадров на предприятии напрямую коррелирует с их удовлетворённостью, и здесь критически важен этап адаптации. Согласно статистике, 81% сотрудников признают, что грамотное введение в должность прибавляет уверенности в решении профессиональных задач, а 79% считают, что этот процесс благотворно повлиял на их продвижение по карьерной лестнице.

Роман Губанов, занимающий пост директора по развитию Авито Работы, обратил внимание на обилие мифологизации, сложившейся вокруг рабочих специальностей. Он уточнил, что чаще всего встречаются предубеждения о недостаточном уровне оплаты, изнурительных условиях и минимальных шансах на профессиональный рост. Актуальная ситуация, однако, развенчивает эти стереотипы.

По информации платформы, в настоящий момент наблюдается активный рост запросов на узконаправленных экспертов в металлургии, что сопровождается увеличением их благосостояния. Иллюстрацией этого служит двукратное увеличение спроса на гальваников при средней предлагаемой зарплате в 85 тысяч рублей. Далее следуют сверловщики: количество открытых вакансий для них выросло на 94%, а финансовое предложение приблизилось к 98 тысячам рублей. На третьем месте — кочегары, с приростом вакансий на 69% и средним доходом в 58 тысяч рублей.

Эта статистика, по словам Губанова, очевидно доказывает, что современные промышленные предприятия испытывают острую необходимость в квалифицированных сотрудниках и согласны предлагать им конкурентоспособные условия. Итоговой задачей, как он отметил, является укрепление статуса рабочих профессий и создание устойчивого кадрового бренда всей отрасли.

Ранее, в январе, между сервисом Авито Работа и Корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» (учебный центр ММК) при содействии Агентства стратегических инициатив было заключено партнёрское соглашение. В рамках документа запланирован старт совместных программ, нацеленных на рост интереса к техническим специальностям у молодёжи, профессиональную ориентацию нового поколения, а также на поиск нового поколения и внедрение инноваций в производственные процессы.

Олег Парфилов, директор по управлению персоналом ММК, заявил, что гарантировать накопление и развитие человеческого капитала способна лишь системная и глубокая работа с кадрами, стартующая уже со школьного возраста.

На сегодня, как он констатировал, ситуация с кадрами в металлургии и промышленном секторе в целом остается напряженной. Приоритетная задача для HR-департаментов, по его словам, — не просто закрыть вакансию, а пробудить у соискателя устойчивую заинтересованность в производственной деятельности, поднять авторитет основных промышленных профессий и вызвать к ним интерес у молодой аудитории.

В рамках форумной дискуссии отдельное внимание было уделено стратегиям повышения лояльности и сокращения текучести кадров. Было отмечено, что эти меры выходят далеко за рамки только денежного стимулирования.

Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив, акцентировала, что сегодня такой инструмент, как промышленный туризм, представляет собой эффективный механизм не только для привлечения, но и для удержания ключевых специалистов, укрепляя их преданность компании.

Такие форматы, как организация экскурсий для членов семей сотрудников, профориентационные мероприятия для детей и масштабные корпоративные праздники, напрямую работают на усиление командного духа. Как пояснила Шандуренко, когда работник видит восхищение в глазах своей семьи, когда он может гордиться современным и безопасным производством, его эмоциональная связь с компанией крепнет. Это инвестиция в лояльность персонала, которая создает прочный фундамент для долгосрочной работы вместе.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
Читать далее
Общество

В Петербурге открыли движение по Толубеевскому проезду

В Выборгском районе Петербурга в начале сентября полностью открыли движение по Толубеевскому проезду. Новая магистраль протяжённостью более 2,5 км построена компанией «Главстрой Санкт-Петербург» и станет дублёром улицы Фёдора Абрамова, что позволит существенно разгрузить дороги и повысить транспортную доступность жилого района «Северная долина».Строительство велось поэтапно. Первый участок — от улицы Николая Рубцова до Заречной — был введён в эксплуатацию в 2019 году. К 2021 году дорогу продлили до улицы Шишкина, а весной 2024 года — до улицы Михаила Дудина. Завершающим этапом стало строительство отрезка длиной 970 метров, ведущего к двум новым поликлиникам, также возведённым девелопером.На всей протяжённости проезда обустроены четыре полосы движения, наружное освещение, ливневая канализация, а также удобные съезды на перекрёстки. Это обеспечит жителям комфортный подъезд к социальным объектам...
Читать далее

Популярное

новости СПб дети полиция суд кража метро мигранты прокуратура общество статистика праздник туризм музыка религия деньги кино здоровье рейтинг экономика школа город спасатели транспорт путин авито автобус форум актер покушение концерт пенсия юбилей туристы ск культура фильм поезд музей лес банк запрет мнение долг сон промышленность

Новости дня

Новости

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании покушения на убийство из ревности

Новости

Алла Пугачева разочаровалась в творчестве Shaman

Новости

Суд отказал предпринимателю в жалобе по делу о некачественном ремонте

Новости

В Петербурге возбудили дело после драки с ножом

Культура

Патриарх Кирилл предложил практику информационного поста

Новости

Пугачева объяснила причины брака с Киркоровым

Новости

Алла Пугачева рассказала о жизни в эмиграции и травле детей в школе

Новости

В Петербурге запустят «Сезон премьер» для туристов

Новости

Shaman отменил концерт в Сочи из-за подготовки к «Интервидению»

Новости

Минздрав опубликовал рекомендации по продолжительности сна для разных возрастов

Ленинградская область

Всеволожская прокуратура направила в суд дело об избиении подростка

Ленинградская область

В Ленобласти планируют новые ограничения для трудовых мигрантов

Новости

Турпоток в Петербург летом вырос на 5-7 процентов

Новости

В порту Петербурга обнаружили насекомых в кофе из Бразилии

Новости

Для статуса блокадника уберут требование о четырех месяцах проживания

Бизнес-вести

Петербург компенсирует бизнесу 80% затрат на роботизацию

Новости

Полиция выявила схему незаконной миграции в Центральном районе

Новости

Игумения София рассказала о значении мощей святителя Луки для верующих

Новости

В Петербурге начали сваривать рельсы для скоростной магистрали

Новости

Большинство детей мигрантов не прошли языковой тест для школ России

Новости

Путин поздравил Ларису Долину с юбилеем

События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Ленинградская область

Двоих заблудившихся спасли в лесах Ленинградской области

Новости

Больше половины петербуржцев против единой спортивной формы

Новости

В Госдуме объяснили возможный запрет фильма о Путине с Джудом Лоу

Новости

У станции «Волковская» построят терминал для электропоездов

Новости

Дочь Збруева опровергла слухи о проблемах со здоровьем актера

Новости

Прокуратура потребовала обезопасить переход для слабовидящих

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb