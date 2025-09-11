Юрист Лущик разъяснил последствия долгов за ЖКХ и способы проверки задолженности

Граждане России, имеющие задолженность за жилищно-коммунальные услуги, могут списать долги через процедуру банкротства.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом», отметив при этом сложность данной процедуры.

Юрист Любим Лущик пояснил, что проверить наличие задолженности можно несколькими способами. Наиболее распространенным является изучение квитанций, где отражаются все непогашенные суммы и начисленные пени. Также информацию можно получить через систему ГИС ЖКХ, интегрированную с порталом «Госуслуги», банковскими приложениями, сайтами поставщиков услуг и управляющих компаний. При наличии судебного производства данные доступны на сайте ФССП.

Эксперт подробно описал меры воздействия на должников. За просрочку платежей начисляется неустойка: с 1 по 90 день — 1/300 ключевой ставки ежедневно, с 91 дня — 1/130 ключевой ставки. К крайним мерам относится ограничение регистрационных действий и реализация имущества, если у гражданина несколько объектов недвижимости.

Лущик подчеркнул, что согласно Жилищному кодексу, требовать погашения долга могут не только с собственника, но и с зарегистрированных в жилье граждан. При сумме задолженности свыше 500 тысяч рублей и просрочке более трех месяцев возможно инициирование процедуры банкротства, в рамках которой могут быть оспорены подозрительные сделки, совершенные в последние три года.