Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в краже иконы XIX века

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в краже иконы XIX века из коммунальной квартиры. Ценная религиозная реликвия была похищена у 86-летнего пенсионера.

Во вторник, 9 сентября, в полицию Адмиралтейского района поступило заявление от 86-летнего жителя дома на Гороховой улице о краже «Венгальской» иконы XIX века. По данным правоохранительных органов, хищение произошло 1 сентября, когда неизвестный проник в комнату пенсионера в коммунальной квартире и похитил религиозную реликвию. Предварительный оцененный ущерб составил 208 тысяч рублей.

По факту происшествия было заведено уголовное дело о краже. Так, 10 сентября в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнего разнорабочего порта, который проживал в Санкт-Петербурге. Его поймали у дома на Советском переулке.

Предварительное расследование показало, что задержанный раньше часто приходил к пенсионеру, помогал ему по хозяйству и приносил продукты. Пожилой человек доверился помощнику и оставлял дверь незапертой. Этим и воспользовался подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Впоследствии правоохранители изъяли похищенную икону у задержанного.