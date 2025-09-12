Эксперт Елена сообщила о реалистичном бюджете для путешествия по Китаю

Недельная поездка в Китай с посещением Пекина и соседних городов обойдется россиянам в 44-59 тысяч рублей.

По данным опытного путешественника Елены, недельное путешествие в Китай обходится намного дешевле, чем предполагает большинство туристов. Бюджет рассчитывается для периода вне пиковых дат, таких как «золотая неделя» в октябре или Новый год.

Проживание в Пекине в отеле уровня 3 звезд стоит 250-300 юаней за ночь за двухместный номер, что дешевле аналогичных вариантов во многих российских городах. В других китайских городах цены еще ниже: в Тяньцзине от 200 юаней, в Шэньяне можно найти апартаменты за 120 юаней, сообщила Елена в разговоре с «ФедералПресс».

По словам эксперта, транспортные расходы включают примерно 250 юаней на городской транспорт и 500 юаней на междугородние переезды. Высокоскоростные поезда комфортнее, но намного дороже обычных. Елена рекомендует избегать туристических автобусов стоимостью до 350 юаней в пользу городского транспорта и метро.

На питание в день будет уходить около 150 юаней. Можно сократить расходы позволить себе гастрономические эксперименты. Уличная еда в Китае считается недорогой и безопасной, добавила специалист.

На развлечения потребуется от 500 до 1100 юаней. Например, посещение парка Universal Studios обойдется в 600 юаней, а Запретного города — в 60 юаней. Многие музеи предлагают бесплатный вход.

В общей сложности недельная поездка будет стоить от 3,7 до 5 тысяч юаней (примерно 44–59 тысяч рублей по актуальному курсу). В эту сумму входит проживание, питание, транспорт и развлечения.