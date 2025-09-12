Фармацевтическую продукцию в России оценят по бальной системе

Правительство России вводит новую систему оценки уровня локализации фармацевтического производства. С 1 января 2026 года статус российской продукции будет определяться по балльной системе.

С января 2026 года в фармацевтической отрасли начнет действовать балльная система оценки уровня локализации производства. Согласно новым правилам, производители будут получать баллы за организацию выпуска лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций на территории страны. Присвоение статуса российской продукции будет осуществляться Министерством промышленности и торговли при достижении установленного балльного порога.

Компании, чья продукция получит статус российской, смогут претендовать на меры государственной поддержки. Система направлена на расширение ассортимента лекарственных средств отечественного производства и стимулирование освоения новых технологий в фармацевтической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

Отметим, что в рамках развития фармацевтического кластера вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков посетил производственную площадку компании «Активный Компонент» в Колпинском районе. Предприятие специализируется на выпуске фармацевтических субстанций для крупных российских и международных производителей лекарственных препаратов.