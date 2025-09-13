Волочкова ответила Шаляпину на предложение найти ей мужа

Анастасия Волочкова прокомментировала инициативу Прохора Шаляпина помочь ей в поисках подходящего мужчины.

Как сообщает Ura.ru, балерина назвала певца близким другом, но выразила недоумение по поводу его желания решать, какой партнер ей нужен.

При этом 49-летняя артистка подчеркнула, что для нее важны человеческие качества избранника, а не его возраст. Волочкова отметила, что общается с разными людьми и сама способна выбрать достойного спутника жизни.

Она описала идеального мужчину как благородного, сильного духом и настоящего человека, который будет относиться к ней как к сокровищу и обожать ее творчество.

В настоящее время балерина сосредоточена на семье — ее дочь Ариадна недавно вышла замуж, и звезда помогла с организацией свадьбы. Молодая семья занимается репетиторством и снимает квартиру в Москве, предпочитая непубличный образ жизни.