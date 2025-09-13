В Петербурге тело заслуженного врача Бориса Ариэля нашли в воде

В Санкт-Петербурге произошло происшествие с известным медиком.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в Курортном районе, предположительно, утонул заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль. Тело 88-летнего патоморфолога было обнаружено в 16.40 по московскому времени в 40 метрах от берега водоема.

По предварительной информации, утром 13 сентября Ариэль отправился на прогулку к Сестрорецкому разливу и не вернулся. Местные жители сообщили, что видели мужчину во время плавания в водоеме. На берегу были найдены его личные вещи, что вызвало тревогу и начало поисковой операции.

Борис Ариэль был выдающимся специалистом в области патоморфологии, автором более 350 научных работ. С 1981 года он работал в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где возглавлял отдел лабораторной диагностики туберкулеза. Даже после перехода в городское патологоанатомическое бюро в 2011 году он продолжал научную деятельность в качестве консультанта.