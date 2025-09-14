Прокуратура контролирует права пассажиров из-за отмен электричек

Северо-Западная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров пригородных поездов, движение которых было нарушено.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, 14 сентября произошло происшествие на железнодорожном участке Сиверская — Луга в Ленинградской области, что привело к отмене электропоездов с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга.

В связи с инцидентом возможны задержки в движении не только пригородного транспорта, но и грузовых и пассажирских поездов дальнего следования. Для оперативного реагирования на ситуацию сотрудники Ленинград-Финляндской и Санкт-Петербургской транспортных прокуратур незамедлительно выехали на Балтийский вокзал.

Пассажиры, столкнувшиеся с нарушениями своих прав, могут обратиться за помощью по телефону горячей линии. Представители прокуратуры готовы рассмотреть все жалобы и принять необходимые меры для защиты интересов граждан.