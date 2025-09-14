В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с Газмановым

В Москве правоохранительными органами задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги.

Как сообщает РИА Новости, уголовное дело по факту противоправных действий было возбуждено в конце июня текущего года. Задержанный является гражданином Российской Федерации и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По информации агентства, в рамках расследования уголовного дела выявлено несколько эпизодов противоправной деятельности. Один из этих эпизодов непосредственно связан с семьей известного артиста. Подробности мошеннических схем пока не разглашаются следственными органами в интересах проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для документального подтверждения всех эпизодов предполагаемой преступной деятельности. На данный момент подозреваемый содержится под стражей до вынесения судебного решения.