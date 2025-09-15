Буланова опровергла слухи о долгах мужа-бизнесмена

Певица Татьяна Буланова прокомментировала информацию о многомиллионных долгах своего супруга Валерия Руднева.

В интервью Ксении Собчак 56-летняя исполнительница пояснила, что речь идет о поручительстве по кредиту бизнес-партнера, а не о личных долгах Руднева.

Буланова подчеркнула, что ее супруг самостоятельно решает финансовые вопросы, связанные с обязательством в 13 миллионов рублей. Певица отметила, что в период пандемии, когда у нее не было концертов, семья существовала на доходы мужа от предпринимательской деятельности.

Артистка уверена в способности супруга преодолеть финансовые трудности и заявила, что гордится им как самореализовавшимся человеком. Она также опровергла предположения о сложностях в отношениях. По ее словам, Руднев нашел общий язык с ее сыновьями от предыдущих браков.