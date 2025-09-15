Трех судовладельцев привлекут к ответственности после рейда на Неве

Сотрудники Комитета по транспорту Санкт-Петербурга выявили нарушения правил эксплуатации судов и норм безопасности во время рейда в акватории реки Невы.

Целью проверочного мероприятия стал контроль соблюдения судовладельцами и капитанами правил эксплуатации, норм безопасности пассажиров и экологических требований. Совместно с работниками Комтранса в рейде приняли участие специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры, ГИМС и ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

В ходе мероприятия инспекторы проверили четыре судна, уделив внимание наличию и срокам годности спасательных жилетов, комплектности разрешительной документации, а также техническому состоянию транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

На реке Малая Невка был остановлен катер, которым управлял судоводитель без необходимых документов. В отношении нарушителя составили административный протокол, а пассажиры покинули борт в целях безопасности.

Также на теплоходе «Соммерс» отсутствовали бортовой журнал и пожарная кнопка, в моторном отсеке были пятна нефтепродуктов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку для возбуждения административного дела.

Кроме того, теплоход «Маргарита» также имел серьёзные проблемы: нарушения в судовой документации, разлив нефтепродуктов в машинном отделении и отсутствие дипломов у членов экипажа. Материалы по этому судну переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.

В Комтрансе напомнили, что нарушение законодательства в сфере водного транспорта влечет за собой административную и уголовную ответственность.