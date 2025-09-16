Большинство россиян негативно относятся к идее вживления микрочипов

Больше половины россиян воспринимают чипирование людей как угрозу личной свободе и здоровью.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 85% россиян осведомлены о возможности вживления микрочипов в организм человека. При этом 36% респондентов рассматривают данную технологию как инструмент потенциального контроля над личностью, а 19% опрошенных выражают опасения относительно возможного негативного воздействия на здоровье.

Около трети участников опроса (31%) заявили об отсутствии каких-либо преимуществ у процесса чипирования, указано на сайте ВЦИОМ.

Среди потенциальных положительных аспектов респонденты выделили удобство и мобильность (10%), а также применение технологии в медицинских целях (9%).