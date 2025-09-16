МЧС предупредило петербуржцев о кратковременных дождях в среду

В среду, 17 сентября, на территории Санкт-Петербурга ожидаются кратковременные дожди и облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов.

По данным городского управления МЧС, в среду, 17 сентября, в Северной столицы ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночные температуры ожидаются в пределах от +12 до +14 градусов, дневные показатели достигнут +18 градусов, пишет «Форпост».

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит повышаться.

Как ранее сообщал начальник Гидромецентра Северной столицы Александр Колесов, на текущей неделе в городе ожидается похолодание с преобладанием облачной погоды.