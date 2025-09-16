Николай Расторгуев рассказал о причине резкого ответа журналисту

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил причину своего резкого ответа журналисту, заявив, что репортер фактически обвинил его директора в воровстве. Музыкант выразил возмущение провокационным характером вопроса.

По словам Расторгуева, поводом для эмоциональной реакции стал провокационный вопрос, в котором фактически звучало обвинение в адрес его директора и давнего товарища.

Музыкант рассказал, что журналист задал ему вопрос об обмане со стороны директора по поводу заработков. По словам Расторгуева, он работает с этим человеком вместе уже 40 лет, пишет «СтарХит». Артист был особенно недоволен тем, что СМИ показали только его резкую реакцию, а не вопрос, который стал причиной конфликта.

Расторгуев отметил, что не собирался применять физическую силу, хотя в эмоциональном порыве и высказал такое желание. По его мнению, провокационные вопросы недопустимы в профессиональной журналистике.