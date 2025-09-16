Вторник, 16 сентября 2025
Николай Расторгуев рассказал о причине резкого ответа журналисту

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев объяснил причину своего резкого ответа журналисту, заявив, что репортер фактически обвинил его директора в воровстве. Музыкант выразил возмущение провокационным характером вопроса.

По словам Расторгуева, поводом для эмоциональной реакции стал провокационный вопрос, в котором фактически звучало обвинение в адрес его директора и давнего товарища.

Музыкант рассказал, что журналист задал ему вопрос об обмане со стороны директора по поводу заработков. По словам Расторгуева, он работает с этим человеком вместе уже 40 лет, пишет «СтарХит». Артист был особенно недоволен тем, что СМИ показали только его резкую реакцию, а не вопрос, который стал причиной конфликта.

Расторгуев отметил, что не собирался применять физическую силу, хотя в эмоциональном порыве и высказал такое желание. По его мнению, провокационные вопросы недопустимы в профессиональной журналистике.

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
