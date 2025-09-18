Глава ФПБК Бородин назвал внука Пугачевой музыкальным самозванцем

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин раскритиковал Никиту Преснякова, внука народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

По мнению Бородина, проживающий в США Пресняков незаконно исполняет хиты российских артистов со своей кавер-группой без соответствующего разрешения.

Как сообщает NEWS.ru, Бородин назвал Преснякова самозванцем и призвал авторов песен, чьи композиции он исполняет, обращаться в суд. Глава ФПБК подчеркнул, что артисты, уважающие себя и ценящие свою культуру, должны подать иск против него за использование их творчества без прав.

Бородин также выразил готовность оказать юридическую помощь артистам в этом вопросе. Он отметил, что при продолжении незаконного исполнения песен после судебного решения может возникнуть вопрос о возбуждении уголовного дела против Преснякова.